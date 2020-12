Hauts-de-France : 800 000 habitants en situation d’illectronisme

Inclusion numérique

Une récente étude de l’Insee s’est penchée sur l’illectronisme dans la région des Hauts-de-France. Un habitant sur six est concerné, en particulier les plus âgés et les moins ou pas diplômés. Et au sein de la région, des disparités territoriales se font jour.

Dans les Hauts-de-France, 17% de la population âgée de 15 ans ou plus est en situation d’illectronisme, soit 800 000 habitants, selon une récente étude de l’Insee. Ce taux est similaire au niveau national, « néanmoins, à caractéristiques mesurées égales, les habitants des Hauts-de-France sont légèrement plus en situation d’illectronisme que ceux du reste de France de province », note l’étude.

Parmi ces 800 000 habitants, neuf personnes sur dix n’ont pas utilisé internet au cours de l’année. Les autres utilisent Internet, mais ne disposent pas de certaines compétences de base (1).

Seniors et personnes peu diplômées sont les plus touchés

Dans le détail, ce sont les seniors les plus touchés, puisque « dans les Hauts-de-France, sept personnes en situation d’illectronisme sur dix ont 60 ans ou plus, alors qu’elles représentent moins de trois habitants sur dix parmi les 15 ans ou plus », ainsi que les personnes peu ou pas diplômées. Ainsi, 34 % des pas ou peu diplômés sont concernés, contre seulement 2 % des diplômés du supérieur. Le numérique vient alors se rajouter et parfois renforcer des fragilités existantes : « Les fragilités numériques se cumulent fréquemment avec des fragilités sociales et économiques, nombreuses dans la région », relève l’étude.

Un taux élevé dans les zones éloignées des grandes agglomérations

Si l’étude relève peu d’écarts entre les territoires ruraux et urbains, – et souligne que la couverture réseau est de bonne qualité dans la région -, elle note cependant des écarts importants entre les EPCI. Le taux d’illectronisme est ainsi « plus faible dans les grandes agglomérations et le sud de l’Oise et plus élevé dans la Thiérache, le Ternois, le sud du littoral et l’est de la Somme ».

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

« Les taux d’illectronisme sont élevés dans les zones éloignées des grandes agglomérations. Néanmoins, le nombre de personnes concernées est important dans les grandes villes, même si le taux y est beaucoup plus faible. Cette répartition de l’illectronisme serait à mettre en regard avec la localisation des différents dispositifs de lutte contre ce phénomène », relève l’étude, qui en a recensé plusieurs, et notamment la plateforme pour un numérique inclusif « les Assembleurs », qui rassemble différents dispositifs, les différents points d’accès et d’accompagnement tels que France Services, MSAP, tiers-lieux, EPN, et enfin le pass numérique, en cours d’expérimentation dans les arrondissements d’Avesnes-sur-Helpe (Nord) et de Vervins (Aisne).

Références 800 000 habitants en situation d'illectronisme, Amélie Fievet, Solène Hilary, Annie Moineau (Insee), 8 décembre 2020.

