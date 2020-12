Publication

Crise du Covid : l’Afigese publie ses analyses dans son livre blanc

Publié le 17/12/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Afigese

La 4e édition du Livre blanc de l’Association des financiers, gestionnaires, évaluateurs et manageurs des collectivités territoriales, publié en partenariat avec le Club Finances de la Gazette des communes se penche largement sur les effets de la crise sanitaire et livre ses analyses et préconisations. A lire absolument.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Finances locales