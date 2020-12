L’inclusion numérique commence par les agents

Médiation numérique

Publié le 16/12/2020 • Par Bénédicte Rallu • dans : France, Toute l'actu RH

Lors des ETS 2020, un atelier animé par les étudiants de l’Inet revient sur les bonnes recettes à mettre en œuvre pour combattre les fractures numériques, considérées comme l’un des « grands défis de nos sociétés contemporaines ».

En matière de stratégie d’inclusion numérique, « il n’y a pas un seul facteur de réussite, mais au contraire tout un ensemble », est-il souligné lors de l’atelier des ETS 2020 : forte volonté politique, implication de tous les acteurs, pilotage clair, stratégie bien définie, maîtrise des outils techniques, tout en donnant du sens font, entre autres, partie de la liste.

Il faut en effet pouvoir toucher un public finalement très large, des plus jeunes aux plus âgés, exclus du numérique bien sûr, mais aussi … les plus capés, qui peuvent ne pas être si à l’aise lorsqu’ils sortent de leur zone de confort numérique.

« Les jeunes accrocs aux jeux vidéo apparaissent parfois désemparés quand l’usage est moins ludique », remarque ainsi Jérôme Dussardier, élève ingénieur en chef.

Un ...

Références Voir le replay, ETS 2020

