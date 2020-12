Complémentaire santé : parlementaires, employeurs et DRH font monter la pression

Santé

Publié le 16/12/2020 • Par Claire Boulland Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La pression monte sur l'ordonnance "protection sociale complémentaire". Parlementaires, employeurs territoriaux et DRH de grande collectivité font entendre leurs voix. Compte tenu des caractéristiques de la FPT et de la crise sanitaire, tous considèrent que l'accent doit être mis sur la prévoyance (maintien de salaire, capital décès).

Chiffres-clés La coordination des employeurs territoriaux propose : D'ici fin 2024, le seuil minimal de 20 % de participation moyenne du coût d’une offre « socle » d'un régime de prévoyance.

D'ici 2026, le seuil minimal de 50 % en moyenne du montant de cotisation d’un socle minimum "santé".

Les prises de position des acteurs territoriaux pour l’amélioration de la protection sociale complémentaire se font plus pressantes. L’objectif est clair : peser sur le gouvernement dans le cadre de l’élaboration du projet d’ordonnance, prévu par la loi de transformation de la fonction publique, qui doit être publié avant le 7 mars 2021.

Et si syndicats et employeurs contribuent aux discussions avec la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, via des groupes de travail débutés au début du mois de décembre, les parlementaires entendent également être associés à l’élaboration de ces ordonnances.

Propositions parlementaires

Un groupe composé d’une dizaine de députés et de sénateurs, tous ...