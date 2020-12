Grand Paris : les marcheurs font le procès de la métropole

Décentralisation

Publié le 16/12/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Les députés LREM de la région capitale dénoncent l’« impuissance générale » et les « coûts de fonctionnement exorbitants » de la métropole du Grand Paris. Une charge à l’arme lourde qui vise à donner la main aux établissements publics territoriaux. Gros plan sur ce nouveau scénario institutionnel.

Pour les députés LREM d’Ile-de-France, la messe est dite. Née le 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris (MGP) n’a pas trouvé sa place dans le millefeuille de la région-capitale.

« Trop complexe sur le plan institutionnel, trop faible financièrement et en matière de compétence », elle n’a pas su répondre à la crise du logement en Ile-de-France, tranchent les députés marcheurs dans une proposition de loi visant à engager une réforme institutionnelle du Grand Paris présentée le 14 décembre. La MGP ne s’est pas non plus attaquée à la question des « transports saturés » et de « la circulation automobile congestionnée ».

Un pôle métropolitain

Tout au contraire, la métropole a généré « des coûts de fonctionnement exorbitants » au regard de « son impuissance générale ». Les députés LREM ...

