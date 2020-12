Afin de disposer du temps nécessaire à l’administration de leur collectivité, ou pour préparer les réunions liées à leur mandat, les élus locaux disposent d’un crédit trimestriel d’heures, que l’employeur est tenu de leur accorder sur demande. Leur volume trimestriel a été revalorisé par l’ article 87 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Ces crédits d’heures, qui bénéficient pour l’essentiel aux élus chargés de responsabilités exécutives, peuvent être mobilisés afin de participer aux commémorations liées à l’exercice du mandat dans des conditions identiques à celles s’appliquant, par exemple, aux réunions du conseil. Ils ne peuvent cependant pas faire l’objet d’une rémunération par l’employeur. Si un salarié souhaite organiser différemment son temps de travail, il doit donc se référer aux règles d’organisation propres à sa branche professionnelle ou à son entreprise.

C’est pourquoi, afin de faciliter la conciliation entre le mandat et l’activité professionnelle des élus, l’ article 90 de la loi « engagement et proximité » établit le droit pour chaque titulaire de mandat local nouvellement élu de demander à son employeur un entretien individuel afin de s’accorder sur la conciliation entre ce mandat et l’activité professionnelle, notamment en ce qui concerne les temps d’absence.