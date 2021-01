Les bonnes recettes pour produire moins de déchets

Cinquante-huit « Territoires pionniers » identifiés par l’Ademe produisent deux fois moins de déchets que la moyenne, avec des coûts de collecte de - 22 % en campagne et de - 10 % en ville. L’Ademe a analysé les facteurs clés de prévention de ces acteurs.

Certaines collectivités parviennent à produire deux fois moins d’ordures ménagères résiduelles (OMR) que la moyenne en France. Une étude récente distingue 58 collectivités rurales, nommées « Territoires pionniers » et 7 collectivités urbaines, appelées « Meilleurs urbains », par l’Ademe. Ces premiers de la classe de la collecte des déchets parviennent à diminuer leurs coûts d’environ 22 % en milieu rural et de 10 % en ville. Leurs ratios d’ordures ménagères et assimilés (OMA) et de déchets ménagers et assimilés (DMA) sont aussi plus bas que la moyenne, respectivement d’un tiers et d’un cinquième.

Plus des trois quarts de ces collectivités se concentrent dans trois régions : Pays de la Loire, Bourgogne Franche-Comté et Grand Est. Mais leur point commun principal est d’avoir mis en place la ...