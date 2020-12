La mise en place des métropoles ne convainc pas la Cour des comptes

Organisation territoriale

Publié le 16/12/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Cinq après leur création, la Cour des comptes fait un premier bilan sévère sur les métropoles de taille et de puissance très hétérogène qui ont souvent répliqué leurs modèles d’antan avec quelques transferts de compétences limités, des mutualisations inabouties ou des poids excessifs de maires trop tournés vers le seul territoire métropolitain.

Etat et collectivités locales

Elèves médiocres, peuvent mieux faire. Dans un rapport spécifique publié le 15 décembre, la Cour des comptes a donné une mauvaise note aux nouvelles métropoles mises en place progressivement depuis la loi RCT de 2010, puis la loi Maptam du 27 janvier 2014 et enfin la loi NOTRe du 7 août 2015. la Cour dénonce un transfert de compétences limitées et des mutualisations des services inabouties, une gouvernance encore trop marquée par le poids des maires et un manque de coordination interterritoriale malgré d’importantes capacités financières.

Promesses pas toutes tenues

Après avoir épluché les rapports des chambres régionales portant sur 13 des 22 métropoles françaises actuelles entre 2012 et 2018, la Cour des compte dresse un bilan peu flatteur de ces collectivités dont le nouveau statut ...