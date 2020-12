Fermeture des lieux de culture : le Conseil d’Etat va devoir se prononcer

Crise sanitaire

Les organisations professionnelles de la culture s’apprêtent à déposer un référé-liberté devant le Conseil d’Etat contre le maintien de la fermeture des lieux culturels. Colère et inquiétude progressent dans tous les champs culturels. A quelques exceptions près, les élus restent prudents.

Comment faire fléchir le Premier ministre Jean Castex et obtenir la réouverture des lieux de culture dès maintenant ? Après avoir multiplié sans succès rendez-vous au ministère, interpellations publiques de Roselyne Bachelot et manifestations en région (le 12 décembre) puis à Paris (le 15), les professionnels optent pour la voie judiciaire.

Maintenu à l’arrêt, le monde de la culture est en colère

« Une méthode pour éviter le ‘stop and go’ »

Le référé-liberté sur lequel se sont mis d’accord les organisations professionnelles de salariés et d’employeurs, dont celles du secteur public (SNSP, Syndeac, Profedim, l’Association des scènes nationales etc.) est en cours de finalisation et devrait être déposé incessamment au Conseil d’Etat, avec comme chef de file, la Société des auteurs et ...

