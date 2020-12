Télétravail dans la fonction publique : stop ou encore ?

Organisation du travail

Publié le 15/12/2020 • Par Bénédicte Rallu

Selon un sondage réalisé pendant le second confinement, les agents publics ont apprécié pouvoir télétravailler cette année. La crise a poussé les administrations publiques à se réorganiser. Pour autant, une grande majorité des agents ne souhaiteraient pas travailler à distance plus d’une fois par semaine.

Gain de temps, efficacité dans le travail personnel, et confort sont les trois effets positifs ressentis par les agents du public ayant répondu à un sondage Wimi – Ipsos (voir méthodologie ci-dessous) réalisé pendant le second confinement.

67% assurent avoir bien vécu cette deuxième période de travail à distance. 56% y ont trouvé un meilleur équilibre vie personnelle/ vie professionnelle. Mais galère et stress ont été toutefois le lot d’environ un tiers des répondants. Et 58% ont constaté des horaires étendus.

Le sondage, commandé par l’éditeur de logiciels Wimi et qui interroge 500 actifs du secteur public et 500 actifs du secteur privé révèle globalement sur ces points des tendances similaires entre la sphère publique et la sphère privée, pourtant mieux préparée.