Les propositions de l’Arcep pour réduire l’empreinte environnementale du numérique

Publié le 15/12/2020

Le gendarme des télécoms a rendu public, mardi 15 décembre, un rapport d’étape « pour un numérique soutenable », ainsi que 11 propositions pour « conjuguer le développement des usages et la réduction de l’empreinte environnementale du numérique ». Le rôle des collectivités est avéré en la matière.

L’Arcep adopte une posture d’équilibriste en matière d’impact environnemental du numérique : d’un côté « le numérique doit prendre sa part à la stratégie bas carbone », et « dépasser le registre des bonnes intentions », mais sans rentrer dans « une logique de bridage » ; il faut donc trouver un « équilibre subtil », selon les propos de Sébastien Soriano, qui quittera en janvier 2021 la présidence de cette institution.

« C’est donc une voie du milieu entre les deux écueils du laisser-faire et de l’économie administrée qui est proposée par l’Arcep. Une mobilisation de l’instrument de la régulation en tant que courroie de transmission entre l’initiative du marché et l’exigence de l’intérêt général », indique le communiqué de presse.

Piloter, réguler, renforcer les incitations

Pour s’emparer de la question de l’empreinte environnementale du numérique, l’Arcep avait commencé par publier une note sur le sujet en 2019, puis créé une plateforme de travail en juin dernier « pour un numérique soutenable », avec l’accompagnement de Ouishare.

9 rencontres plus tard avec près de 127 participants issus de 85 organisations, dont 42 ont fourni des contributions écrites, un rapport d’étape ainsi que 11 propositions voient le jour, et se déclinent en trois temps :

« Améliorer la capacité de pilotage de l’empreinte environnementale du numérique par les pouvoirs publics ; Intégrer l’enjeu environnemental dans les actions de régulation de l’Arcep ; Renforcer les incitations des acteurs économiques, acteurs privés, publics et consommateurs. », indique le communiqué.

Les collectivités peuvent « prendre leur part »

Pour Sébastien Soriano, interrogé par la Gazette sur le rôle des collectivités en la matière, ce rôle est « très important. Concernant le premier axe [la capacité de pilotage], les collectivités peuvent être utilisatrices des informations remontées par ce biais. Il peut aussi y avoir des collectivités qui contribuent, en ayant une vision locale de l’empreinte environnementale. On peut imaginer que le pilotage se complète dans le temps par la vision territoriale des collectivités », a-t-il détaillé.

« Nous travaillons en permanence avec les collectivités sur ces sujets, par exemple accompagner le cuivre vers la fibre. Quand il s’agira d’organiser cette bascule, il est évident que les élus locaux joueront un rôle déterminant, d’explication, d’accompagnement, de bonne migration des abonnés », a-t-il poursuivi.

Du côté des collectivités, l’Avicca indique d’ailleurs, dans le rapport, souhaiter « prendre part aux réflexions concernant son impact environnemental. Cette volonté se concrétise notamment par la mise en place de partenariats avec des acteurs privés, spécifiquement axés sur cette thématique prospective ».

La 5G, une technologie « pas encore complètement maîtrisée » Sébastien Soriano a aussi mis en avant le rôle des collectivités vis-à-vis de la 5G, en évoquant « ces municipalités qui organisent des concertations ». Il a estimé que cette technologie n’était pas encore « complètement maîtrisée. Nous ne sommes pas en mesure de dire aujourd’hui que oui, la 5G consomme moins pour l’environnement que la technologie précédente. (…) De notre point de vue, elle doit rester sous surveillance », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que sur ce sujet, l’Arcep a fait un choix « assez nouveau, en évitant la logique technoenthousiaste. Ça n’a pas plu à tout le monde. Nous avons tenu à être en posture de neutralité vis-à-vis de cette technologie. ».

Sébastien Soriano a également cité le rôle des collectivités dans « la prise de conscience en matière de gestes écologiques » et sur le « développement de bonnes pratiques ». Leur rôle est essentiel au niveau de l’éducation et de l’animation », a poursuivi Serge Abiteboul, membre du collège de l’Arcep. « Accompagner les utilisateurs à une prise de conscience, une meilleure utilisation du numérique, la montée en compétences pour l’écoconception des services numériques ».

Un rôle « structurant »

Dans le rapport, France Urbaine a également exposé sa vision, qui va dans le même sens, évoquant un rôle « structurant » dans de nombreux domaines : « sensibilisation et adoptions de gestes écoresponsables dans la perspective d’une montée en compétence d’une société civile du numérique, frugalité des usages, consommation énergétique du numérique en lien avec le stockage des données, impulsion des politiques de reconditionnement et de recyclage des terminaux mobiles et équipements informatiques, introduction de conditionnalités environnementales en matière d’achats et de marchés publics »… est-il détaillé.

Les travaux de l’Arcep rejoignent finalement en partie ceux qui figurent dans la proposition de loi sénatoriale sur l’empreinte environnementale du numérique, mais en partie seulement, puisque l’Arcep ne souhaite pas « brider » le numérique et est par exemple contre l’interdiction de forfaits mobiles à Internet illimité.

L’institution assure enfin être en lien sur ces questions avec Barbara Pompili, ministre de la transition énergétique, Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques, dans le cadre de la feuille de route gouvernementale visant à réduire l’impact environnemental du numérique.

Les 11 propositions de l’Arcep AXE 1 : améliorer la capacité de pilotage de l’empreinte environnementale du numérique par les pouvoirs publics Confier à une entité publique le pouvoir de collecter les informations utiles auprès de l’ensemble de l’écosystème numérique (1) afin de disposer de données granulaires et fiables essentielles à l’évaluation et au suivi de l’empreinte environnementale du secteur et des mesures mises en œuvre. Participer, dans le cadre de ses initiatives avec l’ADEME à la création d’un référentiel de mesure de référence : Améliorer la mesure pour mieux identifier les enjeux, restituer la donnée pour informer l’utilisateur et encourager une dynamique vertueuse sur le secteur. AXE 2 : intégrer l’enjeu environnemental dans les actions de régulation de l’Arcep Sur le fixe Accompagner la transition du cuivre vers la fibre. Encourager les optimisations des réseaux en accompagnant la mutualisation des infrastructures de génie civil et des parties terminales des infrastructures fibres (réseaux d’accès). Encourager des initiatives visant à mettre en œuvre des mécanismes de mise en veille automatique des box des opérateurs à certains horaires ou en cas de non utilisation de celles-ci pendant des plages horaires prolongées. Sur le mobile Affiner l’analyse des impacts positifs et négatifs d’une extinction des réseaux 2G ou 3G pour lever les barrières possibles et s’assurer que les bonnes incitations sont mises en place. Le sujet de la réglementation européenne des appels d’urgence depuis les véhicules, en particulier, mérite un examen approfondi, en lien avec le Gouvernement. Etudier en 2021 une évolution des indicateurs de « performance » des réseaux pour y intégrer l’enjeu environnemental dans les paramètres de choix des consommateurs Etudier, en lien avec les acteurs intéressés, les solutions d’optimisation de l’impact environnemental des réseaux mobiles à moyen ou long terme, en traitant en priorité les questions de mutualisation et de meilleur usage possible des fréquences. Développer, le cas échéant, un suivi plus précis des pratiques de subventionnement de terminaux par les opérateurs et de leurs effets AXE 3 : RENFORCER LES INCITATIONS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES, ACTEURS PRIVÉS, PUBLICS ET CONSOMMATEURS Elaborer avec les acteurs concernés des codes de conduites/chartes renforçant la logique d’écoconception et pouvant mener à l’adoption d’engagements juridiquement contraignants, à l’image des engagements des opérateurs de communications électroniques visant à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques (art.L.33_13 du CPCE). Notamment : les fournisseurs de contenu et applications, notamment les plus structurants (par exemple autour de bonnes pratiques comme l’adaptation de la résolution des contenus aux écrans ou la limitation de l’autoplay). ;

les éditeurs de systèmes d’exploitation, notamment les plus structurants (par exemple autour de bonnes pratiques comme le maintien de versions anciennes, ou à une meilleure intégration des enjeux d’obsolescences dans les mises à jour) ;

les opérateurs de centres de données (par exemple autour de bonnes pra-tiques comme l’architecture des centres de données, l’optimisation des systèmes de refroidissement ou la gestion des équipements de stockage…). D’autres propositions poursuivant cette démarche incitative sont régulièrement évoquées, comme notamment l’instauration de mécanismes visant à instaurer des signaux tarifaires pesant sur les fournisseurs de contenus et d’application, concernant par exemple l’utilisation de la bande passante. Ce type de solution est à envisager en cas d’échec des codes de conduite et mériterait en tout état de cause une analyse beaucoup plus approfondie. Les codes de conduite doivent faire l’objet d’un suivi par une entité publique dotée d’un pouvoir de contrôle et le cas échéant de sanction. 11. Renforcer la capacité d’action et la responsabilité des utilisateurs par une démarche de « régulation par la donnée » favorisant l’émergence d’outils d’aide à la décision du consommateur quant à ses choix et leur impact sur l’environnement. Publier un « baromètre environnemental » permettant de valoriser les meilleures pratiques de l’ensemble de l’écosystème numérique.

Références Rapport d'étape pour un numérique soutenable, 130 pages, Arcep.

