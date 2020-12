Soutenons pleinement la relance pour des territoires plus efficients et durables

[OPINION] Relance économique

Publié le 21/12/2020

A l’heure où nous parlons pourtant d’économie décarbonée et de relance, l’urgence semble avoir pris le pas sur l’investissement, et les nouveaux projets de travaux peinent à se lancer. Le compte pour soutenir durablement l’économie n’y est pas encore.

Le patrimoine public, c’est-à-dire les bâtiments et les infrastructures de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que les logements sociaux, représente de l’ordre de 1 800 milliards d’euros de valeur vénale et 60 milliards d’euros de dépense annuelle. Le plan de relance prévoit un peu plus de 4 milliards d’euros pour financer des travaux choisis pour leurs gains énergétiques et leur rapidité de lancement, soit… 0,3 % de la valeur !

En parallèle, l’investissement public devrait se contracter de plus de 7 % en 2020. Que se passe-t-il au ...

