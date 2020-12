Accueil

Actualité

Actualité France

France Territoires d’industrie : la crise rebat les cartes mais mobilise

Développement économique

Territoires d’industrie : la crise rebat les cartes mais mobilise

Publié le 15/12/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

zapp2photo / AdobeStock

Les 148 territoires d'industrie, les ministères de la Cohésion des territoires et de l'Economie, Régions de France et l'AdCF tenaient ce 15 décembre une assemblée générale autour du dispositif pour faire le bilan après deux ans, et surtout préparer l'après dans un contexte économique bien différent.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement du territoire

Développement économique

Economie