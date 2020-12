Déchets sauvages

Dépôt de déchets : deux décrets modifient les règles de verbalisation

Publié le 15/12/2020 • Par Géraldine Bovi-Hosy

Deux décrets modifient le cadre juridique de la verbalisation en matière de dépôts de déchets au titre du code pénal. Le premier précise les conditions d’habilitation et d’assermentation des agents des collectivités territoriales désormais autorisés à constater ces infractions. Le second détaille les contours de certaines infractions et augmente même les peines de l’une d’entre elles.

