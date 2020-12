« Le prochain mandat municipal est crucial pour la transition écologique »

[Rétrospective 2020] Transition écologique

Publié le 21/12/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique

Pour terminer l'année et entamer la suivante, retour, chaque jour, sur les articles du Club Techni.Cités les plus consultés en 2020 au fil des mois. Aujourd'hui, focus sur janvier avec l'entretien d'Arnaud Leroy, président-directeur général de l'Ademe, qui se projetait sur les futures municipales.

Faites-vous le constat d’un mouvement de transition écologique qui s’est engagé dans tous les territoires, ou de celui d’une France à deux vitesses ?

Des territoires et des élus qui veulent agir, il y en a de plus en plus. Mais les moyens engagés sont plus ou moins importants, et c’est bien ça la question. Le moment est propice avec les élections municipales à venir et le renouvellement des intercommunalités. On sent bien que la dimension écologique va y jouer un rôle important et que cette thématique est devenue très prégnante, comme le confirment les derniers sondages où l’environnement est au même niveau que la sécurité. Ce qui est une bonne chose au regard de l’urgence de la situation. C’est le message que nous essayons de faire passer avec les vingt fich ...