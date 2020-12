Crise Covid : dérapage contrôlé pour les finances locales selon la Cour des comptes

Bilan

Publié le 15/12/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans un rapport publié ce 15 décembre, la Cour des comptes estime que le choc de la crise sanitaire sera important sur l’épargne brute locale, mais affectera peu les dépenses de fonctionnement et dégradera de façon limitée les équilibres budgétaires et financiers locaux. L’investissement pourrait être sauvé, sous conditions. Explications.

Le choc de la crise sanitaire sur les comptes des collectivités s’annonce important, mais pas suffisamment pour déstabiliser leurs équilibres budgétaires et financiers. Dans un rapport publié mardi 15 décembre, la Cour des comptes fait un bilan financier de l’épidémie du Covid-19 sur les budgets locaux, à la fois plus pessimiste sur l’intensité du choc par rapport aux études antérieures, comme le rapport Cazeneuve ou la note de La Banque postale, et plus optimiste sur son effet sur les budgets locaux, exceptés les départementaux.

La nature pro-cyclique des charges et recettes de cet échelon local fait en effet craindre aux magistrats financiers que « dans ces conditions, les possibilités de contribution des départements au plan de relance apparaissent plus qu’incertaines ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite