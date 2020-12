Un portail aux couleurs de la ville héberge des boutiques en ligne

Développement local

Publié le 23/12/2020 • Par Nathalie Da Cruz • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

Pendant le reconfinement, la start-up Rapidle a créé, pour la ville d’Avon, un portail internet qui référence les commerces volontaires pour de la vente en ligne («click and collect» ou livraison). Accompagnement des commerçants par un chef de projet (abonnement premium) : formation, référencement des produits, animation du site… Mais, le risque est qu'une fois l’accompagnement terminé, les commerçants pourraient délaisser leur boutique en ligne, au risque qu’elle périclite.

C’est le 10 novembre que le portail « commerces-avon77.com » a été mis en ligne. Une semaine plus tard, deux restaurants et une boulangerie proposaient leurs produits à la vente, avec paiement en ligne et récupération en « click and collect » ou par la livraison à domicile. Mi-décembre, ils sont une quinzaine, et cinq en cours d’« ouverture ». Chacun dispose d’un site dédié. Ainsi, en cliquant sur l’intitulé de la boulangerie, l’internaute accède à « secretsdepains-77.fr ».

Habituée à créer des sites de vente en ligne pour les seuls commerces, la start-up Rapidle, basée à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, a décidé de cibler les collectivités voisines, à commencer par Avon (13 900 hab.). Les élus avonnais étaient partants. « Pour soutenir le commerce local pendant la crise sanitaire, nous ...