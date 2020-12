L’infirmier de sapeurs-pompiers : un officier au service de la santé et du secours à personne

Infirmier de sapeurs-pompiers

Publié le 22/12/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : France, Portraits métiers prévention-sécurité, Toute l'actu RH

La pandémie de Covid-19 met en lumière le rôle des infirmiers de sapeurs-pompiers. Mais si le métier attire de nombreux candidats, les postes sont rares.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Catégorie : A. Grades : Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et infirmier de SPP hors classe. Traitement brut mensuel : 1 830 € en début de carrière ; 2 900 € au dernier échelon du grade.

Tests de dépistage, transferts de patients… Depuis la pandémie de Covid-19, les infirmiers de sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts aux côtés des acteurs de la santé. De quoi susciter de nouveaux recrutements ? « Certains services départementaux d’incendie et de secours vont sans doute renforcer leur service de santé, estime Patrick Hertgen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Mais les contraintes financières sont telles qu’il ne faut pas s’attendre à une hausse spectaculaire. » Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) représentent actuellement une infime minorité des effectifs : 7 843 infirmiers sur 253 000 pompiers. Et parmi eux, plus de 95 % sont des volontaires.

Médecine professionnelle

Intégrés au sein du service de santé et de ...