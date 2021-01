Une maison pour seniors construite en bois-paille

En plein cœur de bourg de La Chapelle-Thouarault, dans l’Ille-et-Vilaine, une maison pour seniors à ossature bois-paille est en construction. Ce sera le premier projet locatif référencé C2C en France et disposant d’une "signature circulaire".

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est de retour d’un voyage d’étude aux Pays-Bas, en 2016, que l’ancien maire de La Chapelle-Thouarault (Ille-et-Vilaine) a souhaité lancer un projet C2C pour la future maison pour seniors. La devise du C2C, « cradle to cradle » littéralement « du berceau au berceau », pourrait être « rien ne se perd tout se transforme ». C’est une philosophie de l’écoconception, basée sur l’économie circulaire, qui vise à penser le cycle de vie d’un bâtiment dès sa conception. Il n’y a plus de déchet, tout est ressource ! Le principe est simple : zéro pollution et 100 ...