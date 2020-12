Un panel de mesures pour protéger les femmes d’origine asiatique victimes d’agressions

Sécurité

Publié le 21/12/2020

Marche exploratoire, facilitation des dépôts de plainte, self-défense… La ville de Vitry-sur-Seine réagit aux violences que subissent les femmes d’origine asiatique.

Chiffres-clés Public concerné : Les femmes d’origine asiatique et les adolescents du quartier relevant de la politique de la ville de Vitry-sur-Seine.

[Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, 93 600 hab.] En 2017, l’agression mortelle de Chaolin Zhang, un couturier et père de famille chinois, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), a levé le voile sur les violences dont sont victimes les membres de la communauté asiatique et contribué à libérer la parole. A Vitry-sur-Seine, des femmes d’origine cambodgienne ont commencé à se confier aux membres de l’espace Les Monis, association qui leur dispense des cours de français. « Une dame a raconté l’agression dont elle avait été victime, puis une autre, et une autre… On s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un problème communautaire », se souvient Eva Grécale, la directrice.

Patrouilles de police

A la même époque, la ville reçoit des courriers de riverains, alertant sur une hausse des agressions de femmes d’origine asiatique. « Le phénomène était jusque-là difficile à appréhender car la plupart des victimes ne déposaient pas plainte », regrette Mathilde Pinson, coordinatrice du CLSPD . En partenariat avec la mairie, l’espace de vie