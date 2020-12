Accueil

Comment le Covid-19 a bouleversé la commande publique

Comment le Covid-19 a bouleversé la commande publique

Publié le 16/12/2020 • Par Christine Berkovicius • dans : Dossiers juridiques, France, Innovations et Territoires

La crise sanitaire a affecté les marchés en cours et à venir, et obligé les acheteurs à repenser durablement leurs façons de travailler. Toute la chaîne de l’achat est concernée, des services opérationnels aux spécialistes de l’achat public, en passant par les juristes qui s’occupent des marchés. Visites de sites virtuelles, signature électronique, commissions d’appel d’offres en visio… La démat’ s’accélère et de nouveaux modes de relation s’instaurent.

