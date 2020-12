Laïcité

Exclusif : l’enquête intégrale sur la laïcité dans le quotidien des agents publics

Publié le 14/12/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

©momius - stock.adobe.com

Dans le cadre du projet de loi "confortant les principes de la République", l'Ipsos a réalisé pour le ministère de la Transformation et de la fonction publiques une étude sur la laïcité dans le quotidien professionnel des agents de la territoriale, l'hospitalière et la fonction publique d’Etat. Connaissance des règles, formations et soutien de la hiérarchie en cas d'atteinte à la laïcité sont questionnés.

