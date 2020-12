Prévention de la délinquance

Une mission parlementaire veut relancer le partenariat local de sécurité

Publié le 14/12/2020 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans leur rapport présenté le 14 décembre, les députés Stéphane Peu (PC) et Rémy Rebeyrotte (LaRem) dressent un état des lieux contrasté des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et préconisent plusieurs pistes destinées à les consolider et, plus généralement, à mieux articuler les dispositifs locaux.

