Préfon Retraite transformé en Plan épargne retraite : ce qui change

Publié le 14/12/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

Adobestock

Alors que le Conseil d'orientation des retraites, dans son rapport annuel 2020, prévoit une baisse du taux de remplacement jusqu'en 2030 pour les fonctionnaires, la retraite par capitalisation devient plus que jamais une solution pour compenser. Heureusement, elle a gagné en attractivité. Exemple avec Préfon retraite, produit réservé aux agents publics, qui est transformé en un Plan épargne retraite, plus souple et plus universel.

Retraite fonction publique