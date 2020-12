Baisse des impôts de production : « une forme de fossilisation de nos territoires »

Développement économique

Publié le 11/12/2020 • Par Cédric Néau Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Lors d’un webinaire du Réseau finances locales des élus, experts et patrons ont prouvé combien les liens entre fiscalité locale et entreprises devaient se maintenir. Mais la loi de finances pour 2021 instaurant la baisse des impôts économiques locaux pourrait les distendre. Jusqu'à la rupture ?

Après la fin de la taxe professionnelle en 2010 et la nouvelle réduction des impôts économiques locaux à hauteur de 10 milliards décidés en loi de finances pour 2021, le secteur local s’inquiète du lien qui unit les territoires aux entreprises qui y sont implantées. Le Réseau Finances locales, créé à l’initiative du Lab’Urba (Université Paris-Est) et de l’Assemblée des communautés de France (AdCF) et regroupant des chercheurs autour des finances publiques locales, a réuni lors d’un webinaire mercredi 9 décembre analystes, élus et patrons pour identifier et commenter les relations encore existantes entre les impôts locaux et activités économiques.

Imposition locale bancale

Le directeur des Etudes de la Banque Postale Luc-Alain Vervisch a d’emblée démonté une idée reçue : une fois ôtées ...

