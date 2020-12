[Replay] : L’enquête et l’analyse de l’ANDRHDT sur le chantier des 1607 heures

Webinaire

Publié le 11/12/2020 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

Fin 2019, 57 % des collectivités n’appliquaient pas les 1 607 heures. Au cours d'un webinaire de « La Gazette », organisé en partenariat avec la MNT, les membres de l'Association nationale des DRH des territoires (ANDRHDT) ont dévoilé leur état des lieux de la situation. Et répondu à de nombreuses interrogations.

Faut-il, et comment, considérer les besoins et les temps des usagers en amont des projets de réforme du temps de travail ? Faut-il, et si oui, comment mettre en place des moyens de contrôle ? Comment gérer ce dossier en parallèle du développement du télétravail ? Au bout de combien de temps peut-on prévoir une évaluation des mesures ? Et sur la base de quels indicateurs qualitatifs et quantitatifs ?

A travers les résultats de l’enquête sur l’état d’avancement du chantier des 1 607 heures, les membres de l’association nationale des DRH, Emmanuelle Rivoallan (DRH de Brest et Brest agglo), Marc Nannarone (DRH du CD de Seine-Maritime) et Aurélia de Portzamparc (DRH de Pau agglo) analysent les différents moyens mais aussi obstacles à surmonter pour parvenir à cet objectif légal. En toute transparence, ils répondent à toutes les questions concernant l’expérience de leurs collectivités respectives.