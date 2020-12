Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 5 au 11 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Je t’emmène au vent – Pour favoriser un développement plus harmonieux de l’éolien sur l’ensemble du territoire, le gouvernement prévoit de libérer de nouveaux espaces fonciers qui permettront de créer d’autres parcs. Comme l’explique Actu Environnement, cette décision a été prise à l’issue du dernier Conseil de défense écologique. Si le parc éolien représente aujourd’hui 17,3 GW de capacité raccordée, il faut atteindre 24,1 GW en 2023 et plus de 30 GW en 2028 pour respecter les objectifs de la PPE. En lien avec les préfets de région et les élus locaux, le gouvernement va entamer une planification des zones propices au développement de l’éolien dont le but est, aussi, d’éviter la saturation de certaines zones.

Nouvelles mesures de batteries – La Commission européenne annonce, dans un communiqué, qu’elle va modifier la réglementation autour des batteries pour les rendre plus durables et les inscrire dans une économie circulaire et climatiquement neutre. Cette décision s’inscrit dans la démarche « Pacte vert pour l’Europe ». L’objectif est de les rendre plus durables et plus sûres tout au long de leur cycle de vie et d’être réaffectées, ensuite, vers d’autres usages. Des exigences réglementaires vont donc être fixées pour les batteries prochainement mises sur le marché. Elles concerneront notamment les matières utilisées pour leur fabrication, la teneur minimale de matières recyclées et des objectifs de collecte et de recyclage.

Ma cité va pousser – Verdir les banlieues et créer des emplois : tel est l’objectif du plan « Quartiers fertiles » qui prévoit un investissement de 34 millions d’euros pour la création de 100 fermes urbaines. L’initiative, présentée par Les Echos, est pilotée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et soutenue par les ministères de l’Agriculture et de la Ville. Les 27 premières collectivités retenues, dont la moitié en Ile-de-France, ont été annoncées cette semaine. Ces différentes friches retenues qui devront développer les circuits courts et végétaliser les banlieues verront naître des chèvreries, jardins partagés, maraîchage bio ou écopâturage.

La meilleure façon de marcher – Le site Acteurs du sport se fait l’écho d’une initiative de la Fédération française de randonnée et de la plateforme associative « Place aux piétons » qui lancent le baromètre des villes « marchables ». Jusque fin février, les Français sont invités à évaluer et témoigner de leur expérience de piétons dans leur ville selon certains critères : ressenti global, sécurité, confort, importance accordée par la commune à cette pratique et les aménagements dédiés. Le palmarès sera révélé en mars 2021.

Triporteur – Le service Véligo, en Ile-de-France, s’apprête à accueillir des vélos cargos qui permettront notamment de transporter des enfants. 20 Minutes expliquent ainsi que ces triporteurs à assistance électrique intégreront le service de location longue durée de la région francilienne début 2021. Cela 120 engins dans un premier temps avant un total de 500 en cours d’année. Le constructeur retenu est le Nantais Nihola.

Face à la mer – En raison du réchauffement climatique, la ville de Lacanau, en Gironde, est confrontée à la montée des océans. France TV explique que la municipalité réfléchit à la solution de déplacer une partie de la ville. 1200 logements et 120 commerces situés en front de mer pourraient ainsi être relocalisés à l’intérieur des terres.

Ça carbure – Le Sigeif mobilités et l’EPA Sénart annoncent, dans un communiqué, qu’une station multi-carburants éco-responsable verra le jour au premier trimestre 2022. Située près d’axes routiers majeurs, elle proposera du gaz naturel liquéfié, du gaz comprimé et de l’azote liquide (pour les camions frigorifiques). Engie Solutions sera chargée de la construction de cette station.

Et aussi…

Un reportage montre comment la station de Météo France au col de Porte (Isère) est le témoin du changement climatique [France Info] ;

La métropole de Nice va végétaliser tout un quartier d’affaires pour moins subir les risques d’inondations [20 Minutes].