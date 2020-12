Trophées de la commande publique

Publié le 10/12/2020

A l’occasion de la remise des Trophées de la commande publique 2020, Thomas Lesueur, commissaire général au développement durable (CGDD) et délégué interministériel au développement durable, a annoncé la parution début 2021 du 3e Plan national d’action pour les achats publics durables.

« Dans la sortie de crise, tout ce qui relève de la valorisation de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire au travers de la commande publique est particulièrement précieux ». Pour Thomas Lesueur, commissaire général au développement durable (CGDD) et délégué interministériel au développement durable, venu introduire la cérémonie (virtuelle) de remise des Trophées de la commande publique 2020 ce 10 décembre, l’achat public doit jouer un rôle clé – et vertueux – dans la relance. « Le plan annoncé par l’Etat, c’est 100 milliards d’euros, dont 30 milliards pour la relance verte. La commande publique doit intégrer davantage de durabilité, davantage d’enjeux sociaux et environnementaux, pour avoir un effet plus transformant ».

Le palmarès des TCP 2020 Catégorie achat public durable : Région Bretagne : marché de désamiantage et de déconstruction sélective dans une approche d’économie circulaire

Economat des Armées : utilisation d’un sous-critère « rémunération des producteurs » dans un marché de lait UHT

GCS UniHA-Filière restauration : marché éco-responsable de produits lessiviels et de vaisselle à usage unique Catégorie performance de l’achat : OPH de l’agglomération d’Epinal (Vosges) : conception et animation d’un dispositif d’évaluation des fournisseurs

Service d’infrastructure de la défense : contrat global portant sur des bâtiments d’hébergement, privilégiant la construction hors site

GCS UniHA CEUS : contrat-cadre « réchauffement patient » avec un engagement de résultat sur la performance clinique Prix spécial résilience Covid : Hôpitaux universitaires de Marseille : plan d’action pour maintenir les approvisionnements sanitaires nécessaires