DIALOGUE SOCIAL

La bataille des territoriaux pour compenser la suppression des CHSCT

Publié le 11/12/2020 • Par Claire Boulland Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le projet de décret créant les comités sociaux territoriaux cristallise les inquiétudes s’agissant du maintien d’un dialogue social de qualité. Et ce malgré les options de créer des formations spécialisées (FS) "santé, sécurité, conditions de travail" en cas de "risques professionnels particuliers" dans les collectivités de moins de 200 agents, mais également des FS "de site" et "de service". En vue de son passage devant le Conseil sup', 86 amendements, dont 8 communs aux syndicats et employeurs, ont été déposés.

