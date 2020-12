Crise sanitaire : le Sénat dénonce l’impréparation du gouvernement

Parlement

Publié le 10/12/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la une, France

Fiasco des masques, confinement tardif, gestion trop centralisée... Les réponses défaillantes apportées par le gouvernement révèlent son impréparation face à la crise sanitaire, selon le constat dressé par la commission d’enquête Covid-19 qui a présenté son rapport jeudi 10 décembre.

Au terme de 102 heures pour un total de 44 auditions et de 133 personnes entendues, le constat de la commission d’enquête du Sénat pour « l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa gestion » est sévère et sans appel : « Les rapporteurs font le triple constat d’un défaut de préparation, d’un défaut de stratégie ou plutôt de constance dans la stratégie et d’un défaut de communication adaptée », tranchent-ils.

« Il est évident que nous avons ressenti de la stupeur, des incompréhensions, de la colère devant l’état manifeste d’impréparation du pays face à l’épidemie covid 19 », a même déclaré le 10 décembre Alain Milon (LR), président de cette commission qui a produit un rapport de de 452 pages appelant à un ...

Références Rapport de la Commission d'enquête du Sénat pour « l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa gestion », 456 pages.