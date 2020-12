100 milliards d’euros pour relancer l’économie, mode d’emploi

Webinaire

Plutôt que de concrétiser leurs promesses électorales, les collectivités gagneront à inscrire des projets déjà avancés pour être éligibles aux subventions du plan de relance selon le webinaire "Plan de relance : quels impacts pour les collectivités" du Club Finances du 3 décembre.

Le plan de relance ? Plus que d’en entendre parler, les collectivités veulent voir la couleur des aides sonnantes et trébuchantes. Et elles ne cachent pas leur impatience à connaître les projets qui cocheront les cases ouvrant droit à subvention. Deux éclairages semblent maintenant acquis : les services préfectoraux sont la porte d’entrée vers la mise en œuvre du dispositif et, plutôt que de relance territoriale, il serait plus adéquat de parler de relance de l’économie. C’est la conclusion que l’on tire de du webinaire du 3 décembre du Club Finances de La Gazette des communes avec trois experts que sont : Véronique Janod, économiste zone Euro France chez Natixis ; Bruno Parent, secrétaire général à la relance au ministère de l’Économie et des Finances ; et Pierre Breteau ...

