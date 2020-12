Baignades artificielles : le contenu des analyses est modifié

Environnement

Publié le 10/12/2020

Un arrêté du 3 décembre modifie l’arrêté du 15 avril 2019 modifié relatif au programme d’analyses de la qualité de l’eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles, afin de préciser le contenu des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire portant sur l’eau de baignade et l’eau de remplissage d’une baignade artificielle.

Il est ainsi modifié :