« Les grands événements sur le climat sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas »

Climat

Publié le 09/12/2020 • Par Olivier Schneid • dans : actus experts technique, France

Cinquième anniversaire de l’Accord de Paris, rupture dans la hausse des émissions de gaz à effet de serre, procédures judiciaires contre des Etats… Le président de l’association Climate Chance, Ronan Dantec, entrevoit des perspectives climatiques encourageantes au terme d’une année hors-normes marquée par la crise sanitaire, mais il se garde de toute prédiction.

Alors que la COP26 a été reportée à novembre 2021, faute de pouvoir se tenir le mois dernier en raison de la crise sanitaire, le sommet virtuel organisé samedi 12 décembre par le Royaume-Uni et les Nations unies pour célébrer le cinquième anniversaire de la COP21 constitue « une mise en scène positive de la relance du processus multilatéral sur le climat », salue Ronan Dantec, qui est à la fois président de l’association Climate Chance, porte-parole de Cités et gouvernements locaux (CGLU) et sénateur de Loire-Atlantique. A l’appui de son propos, le retour prochain des Etats-Unis dans l’Accord de Paris, conséquence de l’élection de Joe Biden à la tête du pays, et l’annonce de nouveaux engagements climatiques par la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et l’Union européenne ...