Ville du futur, Ville sûre

Une ville sûre, mais une ville libre

Publié le 14/12/2020



Santé, surveillance, cybersécurité, résilience, mobilités... Pour la troisième année consécutive, « La Gazette des communes », « Le Moniteur », « L’Usine nouvelle » et « L’Usine digitale », quatre médias professionnels, référents dans leur secteur, se sont associés pour réaliser un numéro spécial consacré à la ville du futur. Et plus particulièrement, la "safe city", ou "ville sûre".

