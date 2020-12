« Les petites villes ont besoin d’ingénierie »

Élu maire de Joigny en 2020 après avoir été adjoint et 1er adjoint au cours des deux mandats précédents, Nicolas Soret se bat depuis plusieurs années pour revitaliser son centre-ville. La ville vient d’être retenue par le programme Petites villes de demain.

Cet entretien prolonge le dossier « Villes petites et moyennes : de la revitalisation à la résilience »

La ville de Joigny a été retenue par le programme Petites villes de demain. Quels sont les besoins de la ville ?

Joigny est une petite ville située au nord de l’Yonne. Avec 10 000 habitants et seulement 4 000 contribuables, elle porte les charges de centralité d’un bassin de vie de 30 000 habitants, qui attendent que le centre-ville leur offre tous les services d’une grande ville. Or c’est de plus en plus compliqué à assumer. Comme toutes les villes de cette strate, je suis confronté à la double problématique de dégradation de l’habitat ancien et des espaces commerçants.

Côté habitat, j’ai un cas d’école : la ville est propriétaire d’un bâtiment dégradé dans l’artère principale, sans cour ...