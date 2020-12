Conjoncture

Les petites villes craignent d’avoir du mal à « absorber le choc de la crise »

Publié le 09/12/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©natali_mis - Adobe Stock

La situation financière des petites villes est "globalement satisfaisante", font savoir La Banque Postale et l'APVF dans leur dernière étude. En cause, la maîtrise accrue de leurs dépenses de fonctionnement, qui conduit à une hausse de leur épargne brute et de l'investissement. Mais la crise sanitaire pose la question de la capacité des petites villes à absorber le choc et à participer au plan de relance.

