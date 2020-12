Aide à domicile : le CESE en demande plus aux départements

Personnes âgées

Publié le 10/12/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté ce 10 décembre un avis sur le travail à domicile auprès de personnes fragiles, secteur où les conseils départementaux ont un grand rôle... Qu'ils devraient renforcer, selon le CESE.

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les métiers de l’aide à domicile auprès des plus fragiles, jeunes enfants, personnes âgées et personnes handicapées. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a voulu les mettre en lumière, dans un avis adopté le 10 décembre, « Le travail à domicile auprès des personnes vulnérables : des métiers du lien ».

« Le CESE estime que ces professions très présentes sur l’ensemble des territoires, doivent être reconnues comme des métiers du lien social et mieux valorisées », indique l’introduction. Mais la crise sanitaire ayant aussi montré les fragilités du secteur, le CESE fait donc une série de propositions pour le développer, alors qu’il pourrait être « un atout contre ...

