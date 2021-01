Les territoires au plus haut dans l’organigramme de la Rue de Valois

Politiques culturelles

Publié le 19/01/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Depuis le 1er janvier, le ministère de la Culture compte une « Délégation générale à la transmission, aux territoires, et à la démocratie culturelle ». Cette entité inédite a vocation à refonder les relations de la Rue de Valois avec les collectivités territoriales.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les « territoires » apparaissent dans l’intitulé d’une nouvelle entité du ministère de la Culture, créée par un arrêté du 31 décembre 2020. Et non des moindres, puisque la « Délégation générale à la transmission, aux territoires, et à la démocratie culturelle », créée le 1er janvier 2021, a rang d’administration centrale. Autrement dit, le délégué général rendra compte de son action directement à la ministre.

Porte d’entrée des collectivités

Outre l’enseignement supérieur et la recherche culturels, cette délégation traite de tout ce qui touche à « la participation des habitants à la vie culturelle tout au long de leur vie, quels que soit leur situation et le territoire où ils se trouvent, explique son préfigurateur Noël Corbin. Le principe est de partir des territoires et de leurs ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne