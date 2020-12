Relance : la suppression du pass Culture sera-t-elle envisagée ?

Relance

Publié le 09/12/2020 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Réponse du ministère de la culture : Initié le 1er février 2019 sous la forme d’une application web, le pass Culture est disponible dans 14 départements et compte aujourd’hui près de 100 000 utilisateurs, soit près de 75 % du public éligible. Près de 70 % de ces jeunes ont déjà utilisé le pass Culture pour réserver une offre culturelle.

Il est inexact d’indiquer que le pass Culture a profité aux opérateurs de l’Internet plus qu’aux opérateurs culturels, et cela pour deux raisons. Tout d’abord, depuis l’origine du pass Culture, les offres physiques sont largement plébiscitées par les utilisateurs. Ces dernières représentent 80 % des réservations contre 20 % pour les offres numériques. Enfin, les offres numériques ne sont pas éligibles au remboursement. Il n’y a donc aucun flux monétaire entre la société pass Culture et les opérateurs numériques.

La suppression du pass Culture n’est pas envisagée. Au contraire, le pass Culture est un des instruments de relance du secteur culturel, en ce qu’il accompagne la réouverture progressive des lieux culturels. Il permet également aux jeunes d’être informés des offres culturelles de proximité et d’y accéder. Une réflexion est actuellement en cours pour déterminer une nouvelle ambition à ce projet.