Le réseau de téléphonie mobile passe à travers la crise sanitaire assure l’Arcep

Télécommunications

Publié le 09/12/2020 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : actus experts technique, France

Qualité de service mobile en hausse, fiabilité des cartes de couverture, généralisation de la 4G, état de la couverture ciblée, régulation par la donnée... L'Arcep a fait le point sur l'aménagement mobile du territoire, le 8 décembre.

Chiffres-clés Nombre de sites équipés en 4G par opérateur, au 30 septembre 2020 Orange : 23 822 sur 25 537 déployés - soit 93%

23 822 sur 25 537 déployés - soit 93% SFR : 20 772 sur 22 473 déployés - 92%

20 772 sur 22 473 déployés - 92% Bouygues Télécom : 19 834 sur 21 257 déployés - 93%

19 834 sur 21 257 déployés - 93% Free mobile : 17 381 sur 18 478 déployés - 94%

« L’année 2020 est assez riche pour le New deal mobile, avec le deuxième arrêté de couverture ciblée prévu fin décembre, la généralisation de la 4G sur les sites existants et la couverture des axes routiers prioritaires à l’extérieur des véhicules », a constaté Guillaume Decorzent, chef de l’unité couverture et investissements mobiles à l’Arcep (Autorité de régulation des télécoms), lors d’un point presse organisé le 8 décembre, à l’occasion de la publication de la 21ème enquête annuelle de la qualité de service mobile.

Qualité qui s’est encore améliorée dans les zones rurales, intermédiaires et denses, malgré le contexte sanitaire, selon l’Arcep ; résultat de plus d’un million de mesures en 2G, 3G et 4G, à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments et dans les transports, sur l’ensemble du territoire, réalisées entre août et novembre dans tous les départements.

Des différences significatives de qualité sont toutefois visibles sur les cartes de couverture, selon les lieux et les opérateurs et le rythme de ces améliorations est moindre comparé aux années précédentes.

L’Arcep a également mis à jour son tableau de bord du New deal mobile. À côté du débit moyen, un nouvel indicateur mesure désormais le taux de débits dépassant un seuil minimal, fixé à 3 Mbit/s, seuil qui permet en principe d’assurer les usages internet mobile « standard » : naviguer sur le web, accéder aux mails et regarder la majorité des vidéos sans ralentissement majeur.

Ce débit est atteint sur le territoire dans

