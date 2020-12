Mobilités : l’Ademe présente ses priorités pour 2020-2023

Sobriété dans les déplacements, report sur les modes plus économes et favorables à l’environnement, développement des véhicules à faibles émissions de CO2, ce sont les trois axes prioritaires affichés par l'Ademe pour les 4 ans à venir … Décryptage.

C’est le 1er décembre dernier que l’Ademe a publié son rapport sur la stratégie « Mobilité et Transport 2020-2023 ». Il est le résultat d’un travail collaboratif engagé depuis mars 2019 reposant sur plusieurs sessions d’ateliers internes et externes. A noter que la démarche se veut transversale : cette stratégie est portée par le Service Transports et Mobilité (STM) de l’Ademe, en lien avec les autres services de la Direction Villes et Territoires Durables, les autres directions techniques et les directions régionales qui portent sa territorialisation. De plus, actualité oblige, ce travail a pris en compte les impacts de la crise de la Covid dans ses ...