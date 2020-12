Projet de loi 4D : quelles évolutions pour les politiques de l’habitat ?

Réforme territoriale

Publié le 10/12/2020

Le réseau des acteurs de l'habitat organisait le 8 décembre un webinaire consacré aux politiques locales de l'habitat, dans le cadre du projet de loi 3D. Faut-il aller vers la désignation d'une véritable autorité organisatrice du logement, faut-il accentuer la différenciation ? Autant de questions posées aux représentants d'associations d'élus présents.

« Depuis plus de trente ans, on est dans un entre-deux inconfortable sur la décentralisation des politiques du logement. En 1999 -2000, on a connu un premier tournant avec la loi Chevènement sur l’intercommunalité et la loi SRU, qui ont permis une montée en régime des politiques locales de l’habitat. En 2004, la loi Responsabilités locales a marqué un second tournant, en instituant la délégation des aides à la pierre aux intercommunalités et départements qui le souhaitaient, ce qui était une forme de différenciation », résume Jean Claude Driant, professeur à l’école ...

