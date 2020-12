PLF 2021 : les mesures pour les collectivités adoptées par les sénateurs

Budget 2021

Publié le 09/12/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les sénateurs ont adopté avec de nombreuses modifications, mardi 8 décembre, le projet de loi de finances pour 2021. Retour sur les principales modifications avant la commission mixte paritaire. Sans accord, le texte sera de retour à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle à partir du 14 décembre.

Les sénateurs ont terminé, lundi 7 décembre, l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2021 et ont adopté ce budget 2021, mardi 8 décembre, avec 243 voix pour et 30 voix contre. Tour d’horizon des principales modifications à partir d’extraits des derniers amendements adoptés par les sénateurs en matière de finances locales.

Avancement du versement du FCTVA

Les sénateurs ont voté l’avancement d’une année le versement du FCTVA, dès 2021. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense. A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement voté ne pose aucune condition en terme de volume d’investissement. Le coût estimé du dispositif est de l’ordre de 5,4 milliards d’euros pour l’État, pesant exclusivement sur l’exercice 2021.

Réduction du plafonnement de la CET à 1,5%

Les sénateurs ont adopté la réduction du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET), qui correspond à la CVAE et à la CFE, en fonction de la valeur ajoutée de 2 % à 1,5 %. Les entreprises dont le montant de CET excède ce plafond peuvent demander à bénéficier d’un dégrèvement, la fraction d’imposition au-delà du plafond étant remboursée par l’État aux collectivités territoriales bénéficiaires. L’objectif est d’éviter que la baisse d’impôts de production de 10 milliards d’euros dès 2021 proposée par le gouvernement ne se traduise par un ressaut d’imposition neutralisant une partie du gain.

Pas de nouvelles minorations des variables d’ajustement

Les sénateurs sont revenus sur les nouvelles minorations des variables d’ajustement pour 2021 (50 milliards d’euros voulu par le gouvernement sur les départements et les régions) et sur le plafonnement du prélèvement sur recettes de compensation de la réforme du versement transport. Cet amendement aurait pour effet d’augmenter les prélèvements sur recettes de l’État aux collectivités territoriales d’environ 85 millions d’euros par rapport au droit proposé.

Compensations des pertes de CVAE des départements et du bloc communal

Par mesure d’équité entre les collectivités territoriales et compte tenu des dépenses supplémentaires qu’elles sont amenées à supporter dans le contexte actuel, l’amendement adopté propose d’instaurer un mécanisme de compensation des pertes de CVAE subies par les départements et le bloc communal en 2021 via la création d’un nouveau prélèvement sur recettes. Le coût de la mesure pourrait, selon le scénario de baisse de CVAE de 10 % en 2021 retenu par la mission Cazeneuve, s’élever à un total de 977 millions d’euros (dont 585 millions d’euros pour le bloc communal et 392 millions d’euros pour les départements).

Suppression de l’amendement gouvernemental sur la dynamique de TVA

Compte tenu de la contraction du produit de la TVA en 2020, le Gouvernement considère que les collectivités locales – au premier rang desquelles les départements – bénéficieront en 2022 d’un « effet d’aubaine » puisque le niveau des coefficients de référence serait plus important que ce qui était envisagé lors de l’examen de la loi de finances pour 2020. Pour neutraliser cet effet, le Gouvernement souhaite que les coefficients de références soient calculés en référence à la TVA de l’année 2021 et appliqués, ensuite, à la TVA de l’année en cours. En conséquence, le gouvernement voulait entrainer une moindre recette dynamique de 1,3 milliard d’euros en 2022 pour les collectivités locales. Le sénat a supprimé cet article 22.

Suppression de l’unification des taux de TCFE

Le gouvernement souhaite unifier au niveau national les tarifs de taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). Le Gouvernement avait indiqué qu’il n’y aurait pas d’augmentation d’impôt. Mais avec cet article 13, il y aura une hausse de l’imposition pour les habitants des communes qui appliquaient jusqu’ici un taux zéro. Cet article aura des conséquences négatives sur le pouvoir d’achat des Français tout en affaiblissant une nouvelle fois le pouvoir de taux des collectivités et de leurs groupements. L’article a donc été supprimé.

Modification des variables d’ajustement

Comme chaque année, les sénateurs ont voté la sortie de la liste des variables d’ajustement les exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux.

Nouvelle compensation à la suppression de la taxe d’habitation

Plusieurs communes membres de ces établissements publics ont choisi de recourir à une fiscalisation des contributions devant être versées aux syndicats de commune. Dans ce cadre, le montant de la contribution versée au syndicat de commune est recouvré comme une taxe additionnelle à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises. La suppression de la taxe d’habitation se trouve, ainsi, susceptible d’entrainer un ressaut d’imposition au détriment des contribuables fonciers. L’amendement du sénat vise à neutraliser les conséquences de la réforme pour les contribuables concernés. Ainsi, il introduit une dotation de l’État en faveur des syndicats de communes à partir de 2021 égale, chaque année, au produit recouvré en 2020 au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Maintien du fonds postal national de péréquation territorial à son niveau de 2020

Le Gouvernement en supprimant la part régionale de CVAE ne semble pas s’être rendu compte de l’ensemble des conséquences. Ainsi envisagé, l’article entraînera une baisse de 65 millions d’euros en 2021 et 2022 de ce fonds pourtant essentiel pour les actions assurées par les commissions départementales de présence postale territoriale en faveur des zones rurales, des zones de montagne, des quartiers de la politique de la ville et des départements ultramarins. Les sénateurs ont décidé de garantir son niveau au moins à celui de 2020.

Reconduction de la clause de sauvegarde pour le bloc local pour 2021

Les sénateurs ont décidé de reconduire pour 2021 la clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales du bloc communal codifié pour 2020 à l’article 21 de la troisième loi de finances rectificatives, comme préconisé par le rapport Cazeneuve. Le dispositif introduit cependant une adaptation. En effet, par dérogation, le calcul de la moyenne de référence prend en compte, par cohérence avec le souhait de retenir les trois dernières années qui précèdent la crise, le produit de CVAE versé aux collectivités de 2018 à 2020. Un dispositif d’avances remboursables de CVAE pourrait également être satisfaisant.

Compensations pour les SPIC

Les régies municipales qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) touristique sont exclues de toutes mesures de compensation. Les sénateurs ont souhaité par cet amendement rendre éligibles au mécanisme de compensation des pertes de recettes tarifaires engendrées par la crise du coronavirus les régies municipales financièrement autonomes et à vocation touristique ou culturelle.

Suppression de l’article sur la péréquation régionale

L’amendement vise à supprimer les dispositions de l’article tendant à « préfigurer » les contours du futur système de péréquation des ressources régionales qui doit se concrétiser en 2022, qui dépossède largement le législateur et préempte les négociations à venir avec les régions.

Modification de la répartition de la DSIL exceptionnelle

Les sénateurs souhaitent permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour tout projet de « développement de l’attractivité ». Cet amendement ajoute les investissements touristiques dans les catégories d’opérations éligibles à cette dotation.

Exonération de CFE

Le présent amendement vise à permettre aux communes et au EPCI d’exonérer les entreprises de leur territoire de l’intégralité de la cotisation foncière des entreprises (CFE). A l’inverse du dégrèvement institué à l’été, dont le coût était pris en charge pour moitié par l’Etat et pour moitié par la collectivité territoriale, la totalité de l’exonération sur les deux tiers restants serait prise en charge par la collectivité. Ce serait ainsi la commune ou l’EPCI qui assumerait cet effort supplémentaire pour aider les entreprises de son territoire.

Remboursement FCTVA Les sénateurs souhaitent mettre en place un remboursement dans le cadre du FCTVA pour les toutes les opérations d’enfouissement de réseaux téléphoniques et pas uniquement les « dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ». Ils souhaitent également étendre le FCTVA aux dépenses d’entretien d’espaces verts, qui appartiennent à l’espace public au même titre que les bâtiments publics et la voirie. Exonération de TH pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs Cet amendement a pour objet d’exonérer de la taxe d’habitation les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de statut public assumant les mêmes missions avec les mêmes modalités de financements de leurs charges.

Modification du financement du Grand Paris

Les députés sont revenus sur le transfert de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics territoriaux (EPT) à la métropole du Grand Paris (MGP) au 1er janvier 2021. Ainsi dans la rédaction actuelle du PLF2021, les EPT conservent leurs recettes de CFE en 2021 et en 2022. Cependant, l’amendement instaure également un reversement, en 2021, de la dynamique de CFE constatée entre 2020 et 2021 à la MGP pour compenser la baisse de ses recettes de CVAE en 2021. Les sénateurs proposent de rétablir le versement à compter de 2023 de la MGP aux EPT via les communes membres de la CFE perçue par les EPT en 2022. En l’état actuel de la rédaction, les EPT perdraient au 1er janvier 2023 l’intégralité de la CFE, et non seulement son dynamisme.

20 millions supplémentaires pour les ponts

Afin d’accompagner les collectivités territoriales à recenser et diagnostiquer leurs ponts, le plan de relance prévoit une enveloppe de 40 millions d’euros sur deux ans (au lieu des 60 millions d’euros initialement envisagés). Les sénateurs ont voté une rallonge de 20 millions d’euros pour respecter la promesse initiale.

Réforme de la DETR

l’amendement voté propose de rendre obligatoire la communication de l’ensemble des dossiers déposés à la commission, d’abaisser à 80 000 € (contre 100 000 € actuellement) le seuil du montant de subvention au-delà duquel l’avis de la commission est requis, de contraindre le Préfet à respecter les catégories prioritaires d’opérations à financer fixées par la commission, de prévoir que le préfet rende compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention. Enfin, cet amendement vise à ce que le règlement départemental ne puisse pas prévoir de critères excluant une commune du bénéfice de la DETR autres que ceux prévus par la loi.

Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales pour « boucler » le financement de petits projets, un autre amendement propose de réserver une part égale à 15 % de l’enveloppe départementale de DETR aux projets des communes de moins de 1 000 habitants dont le coût n’excède pas 50 000 euros. Il vise à remédier aux difficultés que rencontrent les petites communes rurales, dont les besoins sont les plus importants, pour assurer le financement de petits projets.

Abaissement du seuil de participation des petites communes aux projets d’investissements

Les sénateurs souhaitent abaisser de manière temporaire le seuil de participation des petites communes aux projets d’investissements. En abaissant ce seuil à 10 % pour les communes de moins de 2 000 habitants, cela permettra à ces communes rurales de participer à la relance de l’économie plus facilement et d’accompagner l’activité des entreprises locales. Cet abaissement serait valable jusqu’au 31 décembre 2021.

Suppression de l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement

Cet amendement supprime l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Assouplissement de la réforme de la DSC

La loi de finances pour 2020 a prévu une réforme importante des dotations de solidarité communautaires (DSC). Cependant, ce texte est dans la majorité des cas incompatible avec les DSC versées auparavant par les intercommunalités à leurs communes membres. L’amendement des sénateurs propose d’assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes en supprimant le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, tout en conservant la pondération des critères obligatoires à hauteur de 35%, et le caractère « péréquateur » des critères librement choisis. Assouplir ces critères donnerait plus de libertés aux élus locaux dans la répartition des enveloppes, et permettrait d’éviter de nombreux contentieux liés à la complexité de cette réforme.

Report de l’harmonisation de la tarification déchets

L’amendement propose de porter de cinq à sept ans (soit au 31-12-2024) le délai octroyé aux intercommunalités issues de fusions pour parvenir à l’harmonisation de leur tarification déchets, ceci afin de ne pas décourager le déploiement d’une tarification incitative au profit d’un TEOM simple.

Retour sur la suppression de la taxe sur les services funéraires

Le projet de loi de finances prévoit de supprimer la taxe sur les services funéraires (inhumations, opérations de crémation, convois funéraires). Les sénateurs sont revenus sur cette suppression.

Modification sur la taxe de séjour

L’amendement vise à décaler d’un an l’entrée en vigueur de la modification de la date limite de délibération relative à la taxe de séjour, qui passerait du 1er octobre au 1er juillet de l’année précédant l’année d’imposition. Ainsi, les délibérations devront toujours être prises par les collectivités concernées avant le 1er octobre en 2021 et, à compter de 2022, avant le 1er juillet.

TEOM incitative

La mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du CGI peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation. C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement propose de donner la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.