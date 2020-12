Pour s’y retrouver dans les tiers-lieux culturels

Culture

Publié le 08/12/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant a mis en ligne un document pour aider les acteurs locaux à clarifier le concept de tiers-lieux, espace hybride aux contours assez flous et aux contenus à géométrie variable. Dans cette nébuleuse existent des tiers-lieux culturels, difficiles à classer dans la grande famille des équipements culturels.

Tiers-lieu, lieu de coworking, lieu de restauration accueillant étudiants et professionnels nomades pour une halte, bibliothèque se revendiquant « troisième lieu », fablab… Force est de reconnaître qu’entre tous ces espaces entre-deux, ni lieu d’habitation, ni lieu de travail classique – on finit par ne plus savoir de quoi on parle exactement.

En vogue depuis quelques années dans les villes, le concept gagne peu à peu les territoires ruraux.

Après le confinement, les tiers-lieux rebondissent

Tiers-lieux et dynamiques territoriales

Plus moins assimilés à des lieux culturels, selon les activités dominantes qui s’y déploient, ces tiers espaces croisent des problématiques de mobilité, de lien social, de travail collaboratif, d’innovation et de création. Ils accueillent des personnes qui y ...