Milieux humides : la dégradation se poursuit, les mesures de protection doivent s’accélérer

Mauvaise nouvelle pour nos capacités de résilience face au changement climatique. Depuis 10 ans, l’état des milieux humides s’est encore dégradé pour 41 % d’entre eux. Lueurs d’espoirs : plusieurs collectivités se mobilisent pour y remédier.

Le commissariat général au développement durable (CGEDD) vient de publier, en décembre, une étude sur « l’évolution des sites humides emblématiques entre 2010 et 2020 » en métropole et dans les Outre-mer. L’évaluation a porté sur 189 sites sélectionnés pour leur richesse faunistique, floristique, culturelle et patrimoniale : vallées alluviales, littoral Atlantique, Manche et mer du Nord, littoral méditerranéen, Outre-mer, plaines intérieures et massif à tourbières. Cette étude, qui est actualisée tous les 10 ans depuis 1990, se base sur deux critères principaux ; l’état écologique et ...