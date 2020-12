Inégalités d’accès aux soins : les maires réclament une plus grande marge de manœuvre

Santé

Publié le 08/12/2020 • Par Mariette Kammerer • dans : France

L'Association des maires de France et la Mutualité française ont présenté leur premier Baromètre commun, ce 8 décembre. Face aux très fortes disparités territoriales confirmées par cette étude, les maires veulent pouvoir être des acteurs à part entière des politiques locales de santé.

L’Association des maires de France (AMF) et la Mutualité française ont présenté ce mardi 8 décembre leur premier baromètre commun « Santé Social ». Les motivations de cette étude ? « Les maires jouent un rôle indispensable de coordination de l’offre de soins sur leur territoire, bien qu’ils n’aient aucune compétence obligatoire en la matière », rappelle l’étude en préambule. Quant à la Mutualité française, en tant que « premier réseau de soins à but non lucratif », présent sur tout le territoire, elle est « un interlocuteur régulier des maires » pour répondre aux besoins locaux de santé.

Médecins généralistes : des écarts qui vont s’aggraver

Ce baromètre confirme ...