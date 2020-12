Fracture territoriale

C’est une France à l’écart des hubs interconnectés de la ­mondialisation. Dans son dernier ouvrage, « Nos campagnes ­suspendues », ­Salomé­ ­Berlioux, fondatrice et directrice générale de ­Chemins d’avenirs, association de soutien aux jeunes des zones isolées, nous livre le fruit de ses recherches sur la fracture territoriale.

Ouvrage dans lequel cette ancienne conseillère de Jean-Marc Ayrault au Quai d’Orsay revient sur le premier confinement de la France périphérique. Peu touchés par la pandémie, si ce n’est dans le Grand Est, ces territoires ont cependant vu certaines de leurs failles se creuser. Ici, la fracture numérique qui s’étend. Là, des personnes âgées qui se retrouvent encore plus isolées. Un peu plus loin, le tissu industriel subit les premiers dommages de la récession.

La crise, comme toujours, est un révélateur qui démultiplie les inéga­lités. ­Salomé Berlioux a voulu donner de la chair à la chose. Durant le premier confinement, la native de ­l’Allier a multiplié les coups de fil à des agri­culteurs, lycéens décrocheurs et autres profs à distance. De ce travail ressort un tableau nuancé. Comme l’écrit ­Nicolas Mathieu, « il ne s’agit pas, ici, de dresser la France profonde contre les quartiers sensibles, de refaire la hiérarchie des déveines, de donner la priorité à telle ou telle catégorie

de mal-lotis ».

Que dit le premier confinement des fractures territoriales ?

Les urbains confinés ont vécu ce que certains vivent à la campagne 365 jours par an. C’est-à-dire pas de sorties, pas d’amis que l’on peut voir facilement, un accès à la culture et aux études compliqué, des problèmes de connexion qui handicapent. Des habitants de la France rurale et des petites villes m’ont dit : « Mais, pour les urbains, après le confinement, tout va redevenir normal. Nous, la solitude et les problèmes seront toujours là, et peut-être même plus… »

Pourtant, ces territoires n’ont été souvent montrés que sous l’angle d’une vision superficielle et contemplative, via des photos d’apéritif ou de barbecue dans des résidences secondaires sur ­Instagram. C’est ce que le sociologue ­Benoît Cocquard a appelé la « hype rurale ». Un phénomène marginal. Seulement 4 % de la population totale, parmi lesquels 10 % des ménages les plus aisés, ont quitté leur résidence principale durant le confinement. Cela a touché les environs ­d’Aix-en-Provence, ­Uzès, l’île de Noirmoutier ou les campagnes du ­Perche.

Mais dans la France périphérique, tout le monde n’a pas une grande maison et un grand jardin. Il y a aussi des logements sociaux à ­Verdun ou à ­Charleville-Mézières. 80 % des classes populaires vivent en dehors des métropoles et des banlieues. Elles ne fantasment pas sur Paris, Lyon ou Bordeaux qui sont même, au contraire, des repoussoirs pour elles.

Les habitants de ces territoires ne veulent pas faire venir La Sorbonne­ ou le ­Louvre chez eux. Ils veulent simplement un accès satisfaisant à l’éducation, aux soins, à la culture… Au-delà de la pandémie, les habitants de ces territoires expriment un mal-être qui relève plus du corrosif que de l’explosif, c’est-à-dire davantage de l’angoisse profonde que de la colère à fleur de peau.

La fin de l’âge d’or des métropoles sonne-t-elle l’heure de la revanche des campagnes ?

A 45 minutes de Bordeaux ou à 30 minutes de Lyon, sans doute… Mais dans le Morvan ou l’Allier, il y a peu de frémissement, peu de ruissellement. Comme me l’a souligné l’ancienne sénatrice ­Michèle ­André à propos de son village du Puy-de-Dôme, « en été, la vue est belle, mais les hivers sont rudes. Ce n’est pas fait pour tout le monde ». Les ­Parisiens voulant quitter l’Ile-de-France n’iront pas s’installer dans ces campagnes-là, mais dans des villes à une heure environ de la capitale, comme Tours. A ce stade, la revanche des campagnes est un mythe.

Je rappelle que, lorsqu’une majorité de ­Français voulait, dans un sondage Ifop pour Landestini de 2019, quitter la ville pour vivre plus proches de la nature, ils évoquaient les freins à leur départ : manque de service public et d’emploi, offre de transport insuffisante. Tout cela est toujours ambigu. C’est « L’Aurore », le film de ­Friedrich Wilhelm Murnau dont l’intrigue se partage entre un village de pêcheurs de la campagne américaine, incarné par l’épouse aimante ; et la ville, symbolisée par une femme au charme vénéneux.

Les hôpitaux de campagne peuvent-ils tenir le choc d’une multiplication des contaminations ?

Durant de la première vague, l’un de mes interlocuteurs m’a dit : « Heureusement que nous ne sommes pas au cœur de la crise car, vu nos déserts médicaux, on aurait l’air malin. » Certaines structures, dans la France rurale et des petites villes, ne comptent pas plus d’une dizaine de lits. Il faut parfois une heure pour se rendre à l’hôpital le plus proche. Une personne sur deux en milieu rural estime rencontrer des difficultés pour se soigner, selon une étude Viavoice pour la Fédération hospitalière de France, réalisée en 2018.

Aussi, la peur de la pandémie du Covid-19 n’a pas connu de frontière départementale et régionale lors du premier confinement. Les habitants de la France périphérique se sont pliés aux règles, même si certains n’ont toujours pas compris pourquoi ils ne pouvaient pas se balader dans des forêts où il n’y avait personne.

La France périphérique n’a-t-elle pas, malgré tout, gagné des points dans le débat public ?

Il y a cinq ans, quand j’évoquais la question de la jeunesse en milieu rural, on me fermait la porte au nez. J’avais beau dire que c’était un angle mort des politiques publiques, on me rétorquait qu’on n’allait pas créer une nouvelle case. On avait déjà les jeunes des quartiers sensibles, les jeunes handicapés, les jeunes décrocheurs… Mais la question n’est pas d’avoir une étiquette sur une petite boîte. Depuis, les choses bougent. La crise des « gilets jaunes » est passée par là.

J’ai rédigé un rapport au ministre de l’Education nationale (« Restaurer la promesse républicaine », rapport de la mission « orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes », remis le 5 mars 2020, ndlr). L’Agence nationale de la cohésion des territoires, l’arrivée de Jean Castex à ­Matignon et la territorialisation du plan de relance sont autant de points positifs.

Le monde des arts s’intéresse aussi à la France péri­phérique. Après le ­Goncourt de 2018 attribué à ­Nicolas Mathieu, le ­Renaudot est décerné, cette année, à ­Marie-Hélène Lafon qui évoque ces territoires. Il en est de même pour le Prix Fémina, remis à Serge Joncour.

Au sein de mon association, nous souhaitons aussi, sur le modèle de ce qui se fait dans les quartiers sensibles, mettre en avant des personnalités issues de la France périphérique qui ont percé le plafond de verre de l’autocensure, comme des maires, des artisans, le journaliste ­Francis ­Letellier qui a grandi avec ses parents agriculteurs dans un village normand ou l’animatrice ­Melissa Theuriau qui vient d’une petite ville de l’Isère.

