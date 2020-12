Un logiciel gratuit ouvre les portes de la smart city en toute sécurité

[LE LABO DES START-UP] Numérique

Proposée par la start-up Kuzzle, cette interface unique, open source et gratuite pour visualiser les objets connectés facilite l'accès des collectivités à la smart city.

Lancée par l’entreprise toulousaine Kaliop, la start-up Kuzzle propose de mettre en place un internet des objets facile d’accès et interopérable, quels que soient les capteurs ou les technologies utilisées. Plus précisément, elle propose les appareils et les abonnements auprès des opérateurs les plus adéquats en fonction de son budget. Un bon moyen de se lancer dans la smart city sans risquer de se perdre dans une veille technologique chronophage et des comparatifs laborieux. Le moteur de recherche Qwant, la SNCF, l’Institut français de santé publique et, plus récemment, le département du Finistère ont choisi cette solution pour déployer des réseaux d’objets connectés ou des applications de suivi.

Cloud privé

La solution repose sur une plateforme open source gratuite. Cette interface centralise les données transmises par les capteurs et les restitue sous forme de tableaux ou de graphiques adaptés aux métiers auxquels elles sont destinées. La plateforme réunit donc une interface de programmation multiprotocole et un système d’administration et de pilotage. On y retrouve une communication en temps réel entre

