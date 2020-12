Les policiers municipaux vent debout après les propos d’Emmanuel Macron

Sécurité

Publié le 07/12/2020

Comme leurs collègues de la nationale, les policiers municipaux dénoncent les propos tenus par Emmanuel Macron lors de son interview au média en ligne Brut. Le président de la République y reconnait les "violences policières", dénonce les contrôles au faciès et annonce le lancement d'une plateforme de signalement des discriminations.

La colère gronde chez les policiers municipaux après l’interview d’Emmanuel Macron vendredi 9 décembre au média en ligne Brut. Comme leurs collègues de la nationale, ils n’ont guère apprécié – c’est le moins qu’on puisse dire – les propos du chef de l’Etat concernant les contrôles au faciès et la discrimination.

A l’instar des syndicats de police Unité SGP-Police-Fo mais aussi Alliance, le syndicat FO Police municipale (FOPM) a ainsi décidé d’appeler ses troupes à « l’inaction ». « Nous n’acceptons pas les propos du président de la République ! Non, les policiers ne sont pas racistes. Non les policiers ne provoquent pas ! Non les policiers ne contrôlent pas au faciès ! Oui les policiers travaillent dans des milieux difficiles », clame FOPM, avant de conclure dans un tract ...