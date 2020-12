Etudes

Finances locales : les collectivités européennes tirent la sonnette d’alarme

Publié le 07/12/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, Europe

Dépenses en hausse et recettes en baisse ? La crainte n’est pas uniquement française, puisque les grandes ville et régions d’Europe ont exprimé la même appréhension, dans le cadre d’une enquête du Comité des régions et de l’OCDE.

